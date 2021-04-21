ＥＵ、気候変動対策法で合意　温室ガス削減目標に法的拘束力

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［ブリュッセル ２１日 ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）は２１日未明、温室効果ガスの排出量を２０３０年までに１９９０年比で少なくとも５５％削減する目標など、気候変動目標に法的拘束力を持たせる画期的な法律で合意した。

米政府が２２－２３日に主催する気候変動サミットでは、ＥＵなど主要国・地域が気候変動目標を掲げる見通しだ。

ＥＵが今回合意した法律では、今後数十年間のＥＵの気候関連規制の策定の目安となる大枠を設定。温室効果ガスの排出量を２０５０年までに実質ゼロにする。

法案は欧州委員会が１年以上前に公表。欧州議会とＥＵ加盟２７国の代表が、徹夜の協議で２１日未明に合意に達した。

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