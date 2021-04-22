米20年債入札底堅く、直接入札者の落札比率20％超

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［ニューヨーク／ボストン ２１日 ロイター］ - 米財務省が２１日に実施した２０年債入札（２４０億ドル）は、底堅い結果となった。

最高落札利回りは２．１４４％。応札倍率は２．４２倍。債券ディーラーや大手ファンドマネジャーを含む直接入札者の落札比率は２０．２％と、平均を５％ポイント上回り、過去１年間の入札で初めて２０％の大台を超えた。

ケンブリッジ・トラストの債券部ディレクター、エリック・ジュソーム氏は、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が当面利上げを予定していないとはいえ、自国でマイナス金利に直面している海外勢にとって、米国債はなお魅力的だと指摘。「とりわけ長期債に対する海外勢の需要は引き続き旺盛だ」と述べた。

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