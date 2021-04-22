原油先物は続落、原油在庫増やインドでのコロナ感染拡大受け
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［ニューヨーク ２１日 ロイター］ - 米国時間の原油先物は続落。約１週間ぶりの安値を付けた。米原油在庫が予想外に増加したほか、世界第３位の石油輸入国であるインドでの新型コロナウイルスの感染拡大を受け燃料需要が減少するとの懸念が背景。
清算値は、北海ブレント先物が１．２５ドル（１．８８％）安の１バレル＝６５．３２ドル。米ＷＴＩ原油先物は１．３２ドル（２．１１％）安の６１．３５ドル。
両先物とも４月１３日以来の安値だった。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が２１日発表した先週の米原油在庫は５９万４０００バレル増加。ロイターがまとめたアナリスト予想は３００万バレルの減少だった。
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