ＭＬＢ＝大谷が日米通算100号アーチ、前田は3回7失点

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ＭＬＢは２１日、各地で試合を行い、エンゼルスの大谷翔平選手が日米通算１００号ホームランを放った（２０２１年　ロイター/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports）
ＭＬＢは２１日、各地で試合を行い、エンゼルスの大谷翔平選手が日米通算１００号ホームランを放った（２０２１年　ロイター/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports）

［２１日　ロイター］ - 米大リーグ（ＭＬＢ）は２１日、各地で試合を行い、エンゼルスの大谷翔平選手が日米通算１００号ホームランを放った。

大谷は地元でのレンジャーズ戦に「２番・指名打者」で先発出場。３回にメモリアルアーチとなる今季５号ソロを放つなど、３打数１安打、１打点、２三振だった。エンゼルスは４─７で敗れた。

ツインズの前田健太投手は敵地でのアスレチックス戦に先発。３イニングを投げて８安打、１死球、１奪三振、７失点と打ち込まれたが黒星は付かなかった。ツインズは１２─１３で逆転サヨナラ負け。

レッドソックスの沢村拓一投手はブルージェイズ戦の５回途中から２番手として登板。１回１／３を１安打、無四球、２三振で無失点に抑えた。チームは３─６で敗れた。

レイズの筒香嘉智外野手はロイヤルズ戦に「２番・指名打者」で先発出場。５打数１安打だった。レイズは８─９で逆転サヨナラ負け。

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