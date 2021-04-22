ＭＬＢ＝大谷が日米通算100号アーチ、前田は3回7失点
Newsfrom Japan
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
［２１日 ロイター］ - 米大リーグ（ＭＬＢ）は２１日、各地で試合を行い、エンゼルスの大谷翔平選手が日米通算１００号ホームランを放った。
大谷は地元でのレンジャーズ戦に「２番・指名打者」で先発出場。３回にメモリアルアーチとなる今季５号ソロを放つなど、３打数１安打、１打点、２三振だった。エンゼルスは４─７で敗れた。
ツインズの前田健太投手は敵地でのアスレチックス戦に先発。３イニングを投げて８安打、１死球、１奪三振、７失点と打ち込まれたが黒星は付かなかった。ツインズは１２─１３で逆転サヨナラ負け。
レッドソックスの沢村拓一投手はブルージェイズ戦の５回途中から２番手として登板。１回１／３を１安打、無四球、２三振で無失点に抑えた。チームは３─６で敗れた。
レイズの筒香嘉智外野手はロイヤルズ戦に「２番・指名打者」で先発出場。５打数１安打だった。レイズは８─９で逆転サヨナラ負け。
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html