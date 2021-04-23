米スナップ、第1四半期利用者が予想上回る　株価上昇

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［２２日 ロイター］ - 写真・動画共有アプリ「スナップチャット」を展開する米スナップが２２日発表した第１・四半期決算（３月３１日まで）は、ユーザー数と売上高が予想を上回った。アンドロイド向けアプリの改善に伴い、米国外でアプリ利用が拡大した。一方、北米の伸びは鈍化した。

株価は引け後の取引で２．２％上昇。

１日単位のアクティブユーザー（ＤＡＵ）は前年比２２％増の２億８０００万人。リフィニティブのアナリスト予想は２億７５３０万人だった。アンドロイドのユーザー数がアップルのユーザー数を初めて超えたという。北米のＤＡＵは１００万人増の９３００万人。

売上高は６６％増の７億７０００万ドル。アナリスト予想は７億４３００万ドルだった。

純損益は２億８６９０万ドル（１株当たり０．１９ドル）の赤字。前年同期の３億０５９０万ドル（同０．２１ドル）から赤字が縮小した。

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