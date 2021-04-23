ドイツ上院、コロナ第3波の対策強化に向けた法案可決

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［ベルリン ２２日 ロイター］ - ドイツ議会の上院は２２日、新型コロナウイルス感染第３波への対策強化に向け、連邦政府の権限を拡大する法案を可決した。

午後１０時から午前５時までの夜間外出禁止のほか、集会人数やスポーツ大会、小売店の営業に制限を発令できるようになる。１０万人当たりの新規感染者数が１６５人を超えた場合は学校を閉鎖し、オンライン授業に切り替えることも可能になる。

シュタインマイヤー大統領の署名を経て成立する。当初の有効期間は６月３０日まで。

コロナ感染者の急増にもかかわらず１６の州政府の一部が厳格な対策の導入を拒否したのを受け、メルケル首相が同法案を策定した。

２２日に確認された新規感染者は２万９５１８人に上り、累計の感染者数は３２１万人となった。１０万人当たりの新規感染者数（７日移動平均）は１６１．１人だった。

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