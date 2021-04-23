アメリカン航空、第1四半期は赤字幅縮小 旅客需要の改善で
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［２２日 ロイター］ - 米アメリカン航空グループが２２日発表した第１・四半期決算は、赤字幅が縮小した。新型コロナウイルスワクチン接種率の上昇に伴い旅客需要が回復した。
最終損益は１２億５０００万ドル（１株当たり１．９７ドル）の赤字で、赤字幅は前年同期の２２億４０００万ドル（５．２６ドル）から大幅に圧縮。特別項目を除く１株損益は４．３２ドルの赤字だった。
売上高は５２．９％減の４０億１０００万ドル。
１日当たりの現金流出額は約２７００万ドルと、前期の３０００万ドルから改善。３月末時点の流動性は約１７３億ドルだった。
航空旅客需要は、コロナワクチンの普及でさらに改善するとみられている。ダグ・パーカー最高経営責任者（ＣＥＯ）は発表文で「第１・四半期からの勢いが継続しており、需要が引き続き回復する兆しが見える」と述べた。
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