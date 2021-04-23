タイ、コロナ新規感染者が2000人突破　過去最多

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［バンコク ２３日 ロイター］ - タイ保健省の発表によると、２３日に報告された国内の新型コロナウイルス新規感染者は２０７０人で、過去最多を記録した。

死者は４人増え、合計１２１人。感染者の累計は５万０１８３人に達した。

タイはこれまでコロナウイルスの感染封じ込めに比較的成功していたが、変異株の広がりにより過去２３日間に感染者は２万人以上増え、２７人が死亡した。首都バンコクで始まった爆発的な感染が全国に広がっている。

来月まで学校は休校、バーやマッサージ店も休業し、飲食店ではアルコールの販売が禁止されている。１年前に導入した外国人の入国規制緩和に向けた準備を進める中、感染が急拡大している。

＊内容を追加しました。

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