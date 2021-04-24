独、コロナ対策で600億ユーロの補正予算可決　借り入れ過去最高

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［ベルリン ２３日 ロイター］ - ドイツ議会は２３日、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）で影響を受けた企業や医療への支援を強化するため、６００億ユーロ（７１０億ドル）の補正予算を可決した。これにより、今年の新規の純借入額は２４００億ユーロ超と過去最高に達する。

ショルツ財務相は、多額の財政支援を実施しコロナ感染第３波による経済への影響を緩和させる方針を改めて表明。「終息するまで継続する。パンデミック後に全速力での回復を望んでいるからだ」と述べた。

補正予算のうち、約２５５億ユーロをロックダウン（都市封鎖）の影響を受けた企業の資金支援に、約１５０億ユーロを病院やワクチン接種に充てる。

今年の予算は全体で約５４８０億ユーロに拡大。そのうち４０％以上を借り入れで賄う。

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