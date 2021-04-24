カナダ、アストラ製ワクチン30歳以上の接種許可　感染「危機的状況」

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［オタワ ２３日 ロイター］ - カナダ保健当局は２３日、新型コロナウイルス変異株の感染が拡大する中、英アストラゼネカ製新型コロナウイルスワクチンについて、３０歳以上への接種を許可すると発表した。

カナダは３月末、接種後のまれな血栓症が報告されたことを受け、５５歳未満への接種を中断していた。

感染拡大第３波に見舞われているカナダでは、今月に入ってから１日の新規感染が８６００人と倍増。保健当局は、変異株が拡大する中、一段と厳しい抑制策が取られなければ、月末までに１日の新規感染は１万５０００人を超える恐れがあると警告。トルドー首相は「感染力が強い変異株が広まっており、状況は危機的だ」と述べた。

トルドー首相はこの日、ソフィー夫人と共にアストラゼネカ製ワクチンの１回目の接種を受けた。

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