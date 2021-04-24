ギリシャを「ＢＢ」に格上げ、見通し「ポジティブ」＝Ｓ＆Ｐ

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［２３日 ロイター］ - 格付け会社Ｓ＆Ｐは２３日、ギリシャの格付けを１段階引き上げ「ＢＢ」とした。新型コロナウイルスの影響が縮小するにつれ、経済と財政状況の急速な改善が期待されるとした。

ギリシャは、欧州連合（ＥＵ）が昨年合意した新型コロナ復興基金から補助金１９４億ユーロと低利融資１２７億ユーロを受ける予定で、支援額は国内総生産（ＧＤＰ）の約１６％の規模になる。

Ｓ＆Ｐは「政府の政策で構造改革と財政再建が加速し、ＧＤＰ比の政府債務縮小の流れが確固たるものになると予想する」と述べた。

見通しは「安定的」から「ポジティブ」に変更された。景気回復が想定より迅速で他国に比べ力強い場合、１２─１８カ月以内に再び格上げされる可能性がある。

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