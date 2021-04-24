ＭＬＢ＝ダルビッシュが今季2勝目、沢村は初勝利
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［２３日 ロイター］ - 米大リーグ（ＭＬＢ）は２３日、各地で試合を行い、パドレスのダルビッシュ有投手はドジャース戦に先発登板し、今季２勝目（１敗）を挙げた。
ダルビッシュは７回を投げて、４安打１失点、５四死球、９三振の内容。チームは６─１で勝った。
レッドソックスの沢村拓一投手はマリナーズ戦の４回途中から２番手として登板し、１回１／３を１安打無失点、３三振。チームは６─５で競り勝ち、勝利投手（１勝０敗）となった。マリナーズで先発した菊池雄星投手は、４回２／３を６安打５失点、３四球、１三振で今季初黒星（０勝）。
筒香嘉智選手の所属するレイズはブルージェイズに３─５で敗れた。筒香は９回に代打で登場し、１打数無安打の成績だった。
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