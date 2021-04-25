サッカー＝フランクフルト敗戦、長谷部と鎌田が先発出場
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［マインツ（ドイツ） ２４日 ロイター］ - サッカーのドイツ１部、ブンデスリーガは２４日、各地で試合を行い、アイントラハト・フランクフルトは敵地でレーバークーゼンに１─３で敗れた。
フランクフルトの長谷部誠と鎌田大地はともに先発し、後半途中までプレーした。
遠藤渓太が所属するウニオン・ベルリンは大迫勇也が所属するブレーメンを３─１で下した。遠藤はベンチ入りしたが、出番はなかった。大迫は後半４３分から出場した。
首位バイエルン・ミュンヘンは敵地でマインツに１─２で負けた。バイエルンは前半に２失点。試合終了間際にロベルト・レバンドフスキのゴールで１点を返すのが精一杯だった。
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