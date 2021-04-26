欧州委員、インテルＣＥＯ・ＴＳＭＣ幹部と会談へ 半導体不足めぐり
Newsfrom Japan
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
［パリ／ベルリン ２３日 ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）欧州委員会は２３日、ブルトン委員（域内市場担当）が米半導体大手インテルのゲルシンガー最高経営責任者（ＣＥＯ）と３０日に会談すると発表した。欧州委は、輸入半導体への依存度を低下させたいと考えている。
ブルトン氏は同日、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）欧州部門のマリア・マルセド社長ともオンラインで会談する。
関係筋によると、ゲルシンガーＣＥＯとの会談では欧州での半導体工場新設などについて話し合われる。
インテルは先月、欧州に新たな大規模工場を建設すると明らかにしている。建設地は２２年中に発表する計画。
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html