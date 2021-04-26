韓国、米ファイザー製コロナワクチン4000万回分の追加購入契約

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［ソウル ２４日 ロイター］ - 韓国は２４日、米ファイザーから新型コロナウイルスワクチン４０００万回分を追加購入する契約に調印したと明らかにした。

これにより、ファイザー製の累計購入は６６００万回分になった。また、米モデルナ、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）、ノババックス、英アストラゼネカのワクチンを含め、合計１億９２００万回分を確保したという。

クォン・ドクチョル保健福祉相はブリーフィングで、「政府は韓国人口の２倍に相当する約１億人分のワクチンを確保した。６月末までに１２００万人に接種を完了し、１１月までに集団免疫を獲得する公約の実行に全力を挙げる」と述べた。

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