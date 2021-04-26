パナソニックを「Ａ－」に据え置き、米ソフト大手買収受け＝Ｓ＆Ｐ

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［ ２６日 ロイター］ - Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングは２６日、パナソニックの長期発行体格付けと長期優先債券の格付けを「Ａ－」に、短期発行体格付けとＣＰプログラムの格付けを「Ａ－２」に、それぞれ据え置いた。長期発行体格付けのアウトルックは引き続き「安定的」とした。

格付けの据え置きは、パナソニックが２０％の株式を保有する米サプライチェーンソフト、ブルーヨンダ―の残りの株式を総額約７８００億円で追加取得すると発表したことを受けたもの。

Ｓ＆Ｐは据え置きの理由について、株式取得が進んだ場合でも、パナソニックの堅調な業績と改善した財務、規律ある財務運営に鑑み、同社が巨額の取得資金による財務負荷を吸収し、主要財務指標を現在の格付けに見合う水準に維持できるとの見方を反映していると説明した。

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