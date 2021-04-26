中国の宝山鋼鉄、第1四半期は247.8％の大幅増益

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［北京／香港 ２６日 ロイター］ - 中国の鉄鋼大手、宝山鋼鉄が発表した第１・四半期決算は、純利益が前年同期比２４７．８％増の５４億元（８億３２５０万ドル）となった。

増益率は２０１８年第４・四半期以降で最高となった。旺盛な鉄鋼消費やコスト削減が寄与した。

前期比では１１．２％の増益。前年同期の純利益は１５億元だった。

同社は上海証券取引所に提出した文書で「国内の景気回復と需要見通しの双方が下支え要因となり、鉄鋼業界は上向いている。下流部門から大量の発注がある」と表明した。

第１・四半期は、主力のハイエンド鉄鋼製品の一つであるシリコンスチールの販売量が歴史的な高水準に達した。

鉄鉱石など、原材料価格は上昇したものの、効率向上で１３億元のコストを削減。「上半期の純利益も前年同期比で大幅に増加する」との見通しを示した。

同社は上海証券取引所に提出した別の文書で２０２０年の純利益が０．９％増の１２７億元と、年間ベースで増益に転じたと表明した。

同社は２０１９年以降、下流部門の消費低迷に見舞われていたが、２０２０年の新型コロナウイルス流行でさらに打撃を受けた。純利益が上向いたのは２０２０年第３・四半期以降。需要が回復し、鉄鋼価格が上昇した。

同社は、２０２１年に５１１３万トンの鉄鋼を生産し、総額２８９６億元の利益計上を目指すと表明。２０２０年の鉄鋼生産は４５６２万トン、利益は２８３７億元だった。

同社の株価は今年に入り、４５．５５％値上がりしている。

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