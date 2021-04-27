ＯＰＥＣ専門委、印などコロナ感染急増に懸念 見通しは維持＝関係筋
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［ロンドン ２６日 ロイター］ - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）にロシアなど非加盟産油国を加えた「ＯＰＥＣプラス」の合同専門委員会（ＪＴＣ）は２６日、今年の世界石油需要の伸び見通しを据え置く一方、インドやブラジル、日本などでの新型コロナウイルス感染の急増に懸念を示した。関係者３人がロイターに明らかにした。
ＯＰＥＣは今月中旬、２０２１年の石油需要の伸び予想を日量５９５万バレル（６．６％）に引き上げた。
インドでは２６日、１日当たりの新型コロナウイルス感染者が３５万２９９１人となり、５日連続で世界最多を更新した。欧米諸国が緊急支援に乗り出す中、インド政府は軍隊の医療インフラを可能な限り民間に提供すると発表した。
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