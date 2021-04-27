Ｋ・ウェストのスニーカー試作品、1.9億円で売却 過去最高額
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［ニューヨーク ２６日 ロイター］ - 米ラップ歌手カニエ・ウェストが共同制作した米スポーツ用品大手ナイキのスニーカー「Air Yeezy（エア・イージー）」の試作品が、スニーカーとして過去最高の１８０万ドル（約１億９５００万円）で売却された。競売会社サザビーズが２６日明らかにした。
このスニーカーはマーク・スミスと共同で開発したもので、ウェストが２００８年のグラミー賞授賞式で着用した。
購入者はスニーカー投資プラットフォームのレアーズ。これまでの最高額は、昨年５月に米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）の元スーパースター、マイケル・ジョーダンが着用した１９８５年製「エアジョーダン１」に付いた５６万ドルだった。
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