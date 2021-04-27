京セラ、今期は25％の増益予想　半導体向けなど需要増見込む

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［東京 ２７日 ロイター］ - 京セラは２７日、２０２２年３月期は連結当期利益（国際会計基準）が前年同期比２５．３％増の１１３０億円になりそうだと発表した。デジタル化の流れの中、５Ｇや半導体向けを中心に電子部品の需要増を見込む。

セラミックコンデンサーなどの増産に向け、設備投資額は２６００億円と過去最高を計画する。

前提為替レートは１ドル１０５円、１ユーロ１２５円。

同時に発表した２０２１年３月期の当期利益は前期比１６．３％減の９０２億円だった。新型コロナウイルス感染拡大の影響があったものの、主要な取引先の半導体や自動車業界が想定以上のペースで回復し、期初予想を上回った。配当は１株８０円に決定した。従来予想から２０円引き上げ、２０年３月期と同額にした。

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