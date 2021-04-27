東京マーケット・サマリー

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 108.32/34 1.2068/72 130.73/77

NY午後5時 108.08/10 1.2083/85 130.61/65

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１０８円前半。ドルは午前中にじりじりと上値を伸ばし一時１０８．３８円付近の高値を付けたが、午後は小幅に下落。明日以降、米国での金融や政治外交面での主要なイベントを控え、様子見姿勢が強まった。その後、夕刻に入って、再び強含む動きになっている。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 28991.89 -134.34 29174.53 28,990.19─29,187.11

ＴＯＰＩＸ 1903.55 -14.60 1917.48 1,903.55─1,918.22

東証出来高(万株) 115937.00 東証売買代金(億円) 24409.80

東京株式市場で日経平均は反落した。米Ｓ＆Ｐ総合５００やナスダック総合の上昇が好感され朝方は買い優勢で始まったが、本格化してきた決算発表を見極めたいとのムードが根強いほか、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）などの重要イベントを控えて模様眺めが強まり、大引けにかけてじりじりと値を下げた。

東証１部の騰落数は値上がりが７４９銘柄、値下がりが１３３８銘柄、変わらずが１０３銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.013％

ユーロ円金先（21年9月限） 100.070 (+0.005)

安値─高値 100.070─100.070

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０１３％になった。前営業日（マイナス０．０１２％）から若干低下した。「参加者の顔ぶれ、地合いともに前日から変わらず。地銀の調達意欲が強い」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は弱含み。

＜円債市場＞

国債先物・21年6月限 151.45 (-0.03)

安値─高値 151.40─151.48

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.080％ (+0.010)

安値─高値 0.080─0.080％

国債先物中心限月６月限は前営業日比３銭安の１５１円４５銭と続落して取引を終えた。前日の米国市場で国債価格が小幅安した流れを引き継ぎ、朝方から小口の売りが出て相場は弱含んで推移した。日銀金融政策決定会合の内容はサプライズなしとの受け止めで、市場の反応は限定的だった。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比１ｂｐ上昇の０．０８０％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.01─-0.08

3年物 0.02─-0.07

4年物 0.03─-0.06

5年物 0.04─-0.05

7年物 0.09─-0.01

10年物 0.17─0.07

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