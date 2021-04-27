印マルチ・スズキ、1─3月は9.7％減益　需要減やコスト増で

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［ベンガルール ２７日 ロイター］ - インド大手自動車メーカー、マルチ・スズキ・インディアは２７日、１─３月期決算で９．７％の減益を発表した。新型コロナウイルスの感染拡大による需要の落ち込みや原料コスト高騰が響いた。

去年は新型コロナの影響で自動車販売は大幅に減少したが、マルチ・スズキのインドでの販売は過去２四半期で上向いた。公共交通機関の利用が減ったほか、コロナの自粛期間中の貯金で車など高額商品の購入が増えている。

ただ、鋼鉄と銅のコスト増の一部を価格に転嫁する必要に迫られた。同社は今年すでに２度の価格引き上げを行った。

１─３月期の純利益は１１６億６０００万ルピー（１億５６１９万ドル）で、前年同期の１２９億２０００万ルピーから減少した。

リフィニティブＩＢＥＳデータによるアナリスト予想の１７３億９０００万ルピーも下回った。

売上高は３２％増の２４０２億４０００万ルピー。１株当たり配当は４５ルピー。

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