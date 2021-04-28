米ＵＰＳ、第1四半期利益と売上高が過去最高 ワクチン輸送が貢献
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［２７日 ロイター］ - 米貨物輸送大手ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）が２７日に発表した第１・四半期決算は、利益と売上高が過去最高となった。新型コロナウイルスワクチンの空輸事業のほか、宅配便の需要増が追い風となった。
ＵＰＳは米フェデックスと共に新型コロナワクチン輸送で米政府と提携。トメ最高経営責任者（ＣＥＯ）は、ワクチン輸送事業が利益の押し上げ要因になったと述べた。
総売上高は２７％増の２２９億ドル。リフィニティブがまとめた予想の２０４億９０００万ドルを上回った。国内事業の売上高は２２．３％増。国際事業も利益率が高い航空運輸が伸びたことで好調だった。
調整後の営業利益は１６４％増。一時項目を除く１株当たり利益は２．７７ドル。
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