米スタバ1─3月期、売上高予想届かず　通年見通しは引き上げ

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４月２７日、米コーヒーチェーン大手スターバックスが発表した第２・四半期（１─３月）決算は、売上高が市場予想を下回った。通年見通しについては、新型コロナ危機からの回復を見込み上方修正したが、株価は時間外取引で約２％下落した。北京で２０２０年７月撮影（２０２１年　ロイター/Thomas Peter）
４月２７日、米コーヒーチェーン大手スターバックスが発表した第２・四半期（１─３月）決算は、売上高が市場予想を下回った。通年見通しについては、新型コロナ危機からの回復を見込み上方修正したが、株価は時間外取引で約２％下落した。北京で２０２０年７月撮影（２０２１年　ロイター/Thomas Peter）

［２７日　ロイター］ - 米コーヒーチェーン大手スターバックスが２７日発表した第２・四半期（１─３月）決算は、売上高が市場予想を下回った。通年見通しについては、新型コロナ危機からの回復を見込み上方修正したが、株価は時間外取引で約２％下落した。

２０２１年９月通年期の売上高見通しは２８５億─２９３億ドルとし、従来の２８０億─２９０億ドルから引き上げた。調整後の１株利益見通しは２．９０─３ドルを見込む。

アナリスト予想は、売上高が２８６億１０００万ドル、１株利益が２．８５ドル。

１─３月期の既存店売上高は、最大の成長市場である中国で前年同期からほぼ倍増した。前年同期には、新型コロナの影響で中国では店舗閉鎖が相次いだ。

米国外の既存店売上高は３５％増となり、リフィニティブのまとめたアナリスト予想の４８．２５％増を下回った。

米州の既存店売上高は９％増加した。米国でワクチン接種が進み客足が戻ったほか、オンライン注文が増えた。

ケビン・ジョンソン最高経営責任者（ＣＥＯ）はアナリスト向け電話会議で「米国の売上高はコロナ前の水準に戻った」と述べた。

全体の売上高は１１％増の６６億７０００万ドルで、予想の６８億２０００万ドルに届かなかった。

＊ＣＥＯのコメントなどを追加しました

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