米スタバ1─3月期、売上高予想届かず 通年見通しは引き上げ
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［２７日 ロイター］ - 米コーヒーチェーン大手スターバックスが２７日発表した第２・四半期（１─３月）決算は、売上高が市場予想を下回った。通年見通しについては、新型コロナ危機からの回復を見込み上方修正したが、株価は時間外取引で約２％下落した。
２０２１年９月通年期の売上高見通しは２８５億─２９３億ドルとし、従来の２８０億─２９０億ドルから引き上げた。調整後の１株利益見通しは２．９０─３ドルを見込む。
アナリスト予想は、売上高が２８６億１０００万ドル、１株利益が２．８５ドル。
１─３月期の既存店売上高は、最大の成長市場である中国で前年同期からほぼ倍増した。前年同期には、新型コロナの影響で中国では店舗閉鎖が相次いだ。
米国外の既存店売上高は３５％増となり、リフィニティブのまとめたアナリスト予想の４８．２５％増を下回った。
米州の既存店売上高は９％増加した。米国でワクチン接種が進み客足が戻ったほか、オンライン注文が増えた。
ケビン・ジョンソン最高経営責任者（ＣＥＯ）はアナリスト向け電話会議で「米国の売上高はコロナ前の水準に戻った」と述べた。
全体の売上高は１１％増の６６億７０００万ドルで、予想の６８億２０００万ドルに届かなかった。
＊ＣＥＯのコメントなどを追加しました
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