サッカー＝欧州ＣＬ準決勝、レアルがホームでチェルシーとドロー
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［マドリード ２７日 ロイター］ - サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は２７日、準決勝第１戦を行い、レアル・マドリード（スペイン）はチェルシー（イングランド）とホームで１─１の引き分けに終わった。
試合は前半１４分にチェルシーのクリスティアン・プリシッチが先制ゴール。同２９分にレアルのカリム・ベンゼマが同点ゴールを奪い、後半は両者が無得点だった。
チェルシーのトーマス・トゥヘル監督は「ゲームの立ち上がりは非常に良かった。積極的で、勇気とプレーの質を示し、前半は勝利に値した」と話した。
準決勝のもう一つのカードは、２８日にパリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、フランス）がマンチェスター・シティー（マンＣ、イングランド）をホームに迎える。
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