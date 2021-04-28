中国・江西銅業、1─3月期純利益が6年半ぶり高水準　銅価格上昇で

Newsfrom Japan





［２７日 ロイター］ - 中国最大規模の産銅会社、江西銅業（江西省南昌市）は２７日、２０２１年第１四半期（１─３月）の純利益が前年同期比で５倍超となり、２０１４年以来の高水準だったと発表した。銅の価格上昇が背景。

同社の１─３月期の純利益は８億５９４０万元（１億３２５０万ドル）と、前年同期（１億６０３０万元）から４３６．３％増加した。リフィニティブのデータによると、四半期としては１４年７─９月期（１１億３０００万元）以来の高水準だった。

１─３月期の売上高は１０２０億元と、前年同期比で８１．５％増加。前年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で銅価格が下落し、需要も低迷していた。

銅消費最大国の中国での需要が回復し、２０年４─１２月にロンドン金属取引所（ＬＭＥ）の銅価格は上昇。今年１─３月期も１３％前後上昇した。

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html