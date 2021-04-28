東京マーケット・サマリー

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 109.00/02 1.2072/76 131.62/66

NY午後5時 108.68/70 1.2090/94 131.48/52

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１０９円ちょうど。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）やバイデン米大統領の議会演説を控え、様子見姿勢が強まったが、前日の海外市場からの円安圧力が継続。月末と大型連休前が重なり、実需フローで円売りが膨らんだとの見方が出ている。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 29053.97 +62.08 28935.51 28,875.91─29,139.70

ＴＯＰＩＸ 1909.06 +5.51 1903.85 1,900.58─1,915.12

東証出来高(万株) 123708.00 東証売買代金(億円) 27025.36

東京株式市場で日経平均は反発した。マイナス圏で寄り付いたものの、その後は持ち直した。後場はじり高で推移し一時１４７円高で高値を付けた後は引けにかけて上げ幅を縮小した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、バイデン米大統領の議会演説などの重要イベントや、国内ではゴールデンウィークの大型連休を控え、積極的に上値を追う展開にはならなかった。

東証１部の騰落数は、値上がりが６２８銘柄、値下がりが１４８１銘柄、変わらずが７９銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.014％

ユーロ円金先（21年9月限） 100.070 (変わらず)

安値─高値 100.065─100.075

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０１４％になった。「大手行や地銀を中心に資金調達意欲の強さがみられた」（国内金融機関）。ユーロ円３カ月金利先物は動意薄。

＜円債市場＞

国債先物・21年6月限 151.32 (-0.13)

安値─高値 151.32─151.42

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.090％ (+0.010)

安値─高値 0.090─0.085％

国債先物中心限月６月限は前営業日比１３銭安の１５１円３２銭となり、続落して引けた。前日の米金利の上昇を反映し、弱含みで推移した。現物債市場では超長期ゾーンを中心に金利が上昇した。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比１ｂｐ上昇の０．０９０％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.02─-0.08

3年物 0.02─-0.07

4年物 0.03─-0.06

5年物 0.05─-0.04

7年物 0.09─-0.00

10年物 0.18─0.08

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