英銀ロイズ、第1四半期の利益が予想上回る　ＣＥＯ交代へ

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［ロンドン ２８日 ロイター］ - 英ロイズ・バンキング・グループが２８日発表した第１・四半期（１─３月期）決算は、利益が市場予想を上回った。

第１・四半期の税引き前利益は１９億ポンド（２６億４０００万ドル）で、アナリストの平均予想の１１億ポンドを上回った。前年同期は７４００万ポンドだった。

不良債権処理費用４億５９００万ポンドを取り崩したことが利益を押し上げた。

ロイズは、今年の有形自己資本利益率を８─１０％、純利ざやは２．４５％以上との見通しを示した。費用は７５億ポンド以下に抑制される。

オルタ・オソリオ最高経営責任者（ＣＥＯ）は、今四半期の決算を最後に１０年務めたロイズを去り、苦境にあるスイス銀行大手クレディ・スイスの会長に就任する予定。代わってＨＳＢＣ幹部のチャーリー・ヌン氏が８月にロイズのＣＥＯに就任する。

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