米財貿易赤字、3月は過去最大

Newsfrom Japan





［ワシントン ２８日 ロイター］ - 米商務省が２８日公表した３月の財（モノ）の貿易収支（速報値）は、赤字額が４．０％増の９０５億８７００万ドルと、過去最大となった。貿易が第１・四半期国内総生産（ＧＤＰ）の重しになったことを示唆した。ただ大規模な景気刺激策や下火になった新型コロナウイルス流行を受けた底堅い国内需要によって相殺されそうだ。

モノの輸出が８．７％増の１４２０億４７００万ドルだった。自動車や産業用資材、消費財、資本財、食品の輸出が増えた。輸入は６．８％増の２３２６億３３００万ドルと、輸出の増加を相殺した。広範な項目にわたり増えたが、特に自動車と産業用資材、消費財、食品の増加が目立った。資本財も底堅く伸びた。

一部の輸入品が卸売業者の在庫にまわったことから、貿易のＧＤＰへの押し下げ圧力を在庫が和らげる可能性がある。同日発表された３月の卸売在庫（速報値）は前月比１．４％増と、２月の０．９％増から加速した。一方、３月の小売在庫は１．４％減と、２月の０．１％増からマイナスへ転じた。ＧＤＰの算出に用いられる、自動車を除く小売在庫は０．６％増だった。２月は１．４％増加していた。

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html