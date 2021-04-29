米ＧＤＰ6.4％成長、第1四半期　ワクチン接種や財政出動後押し

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［ワシントン ２９日 ロイター］ - 米商務省が２９日に発表した２０２１年第１・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、年率換算で前期比６．４％増加し、２００３年第３・四半期以降で２番目の高成長となった。新型コロナウイルスワクチンの普及で世界的大流行（パンデミック）への不安が和らいだことや、家計や企業に対する政府の大規模な財政出動が成長を後押しした。

市場予想は６．１％増。第１・四半期としては１９８４以来の高い伸びを記録した。昨年第４・四半期は４．３％増だった。今年は過去４０年来の高成長を遂げるとみられる。

オックスフォード・エコノミクスの米国担当主任エコノミスト、リディア・バウサー氏は「年初の段階で公衆衛生状況の改善や迅速なワクチン接種、大規模な財政出動、安定的な金融政策支援といった要因が重なり、成長への強力な支えになった」とした上で「経済は春の開花を経て夏には好況を呈する」と予想した。

ＧＤＰの約７割を占める個人消費は１０．７％増と、前四半期の２．３％から大幅に拡大。自動車や家具、娯楽用品、電子機器などの売り上げが伸びた。

設備投資は９．９％増、住宅投資は１０．８％増。輸出は１．１％減、輸入は５．７％増だった。政府支出は６．３％増加した。

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