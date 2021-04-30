原油先物は6週間ぶり高値、堅調な米指標や需要回復期待で
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［ニューヨーク ２９日 ロイター］ - 米国時間の原油先物価格は上昇し、６週間ぶりの高値を更新した。インドやブラジルでの新型コロナウイルス感染拡大を巡る懸念はあるものの、堅調な米経済指標やドル安、需要回復期待などが支援した。
清算値は、北海ブレント原油先物が１．２９ドル（１．９％）高の１バレル＝６８．５６ドル。米ＷＴＩ原油先物は１．１５ドル（１．８％）高の６５．０１ドル。
両先物とも３日続伸し、３月１５日以来の高値となった。
ライスタッド・エナジーの原油市場部門責任者、Bjornar Tonhaugen氏は、「夏季はドライブシーズンで米国、中国、英国で燃料消費が増加し始めようとしており、市場はこれを新型コロナの感染拡大に伴うインドでの需要低迷を補うものだと捉えている」と指摘。またドル安が原油価格の支援材料になったと述べた。
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