サッカー＝元ドイツ代表メツェルダー氏、児童ポルノ配布で有罪
Newsfrom Japan
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
［デュッセルドルフ（ドイツ） ２９日 ロイター］ - 児童ポルノ配布の罪に問われていたサッカーの元ドイツ代表ＤＦクリストフ・メツェルダー氏に２９日、１０カ月の執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。
メツェルダー氏はメッセージアプリ「ＷｈａｔｓＡｐｐ」を介し、児童ポルノが含まれる複数枚の写真を知人に送った疑いで２０１９年から捜査を受けていた。同氏は２９日の裁判で、この事実を認めている。
メツェルダー氏は現役時代、ドルトムントでドイツ１部ブンデスリーガを制し、シャルケ（ドイツ）やレアル・マドリード（スペイン）でもプレー。代表では４７キャップをマークし、２００２年ワールドカップ（Ｗ杯）で準優勝に貢献した。０６年Ｗ杯にも出場している。
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html