コマツ、今期営業益は34.5％増　建設機械はコロナ前水準へ

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コマツは３０日、２０２２年３月期の連結営業利益予想（米国会計基準）が前年比３４．５％増の２２５０億円になると発表した。写真は、同社のロゴ。2013年1月29日に撮影。（2021年　ロイター／Shohei Miyano ）
コマツは３０日、２０２２年３月期の連結営業利益予想（米国会計基準）が前年比３４．５％増の２２５０億円になると発表した。写真は、同社のロゴ。2013年1月29日に撮影。（2021年　ロイター／Shohei Miyano ）

［東京　３０日　ロイター］ - コマツは３０日、２０２２年３月期の連結営業利益予想（米国会計基準）が前年比３４．５％増の２２５０億円になると発表した。主力の建設機械・車両部門の需要が引き続き回復し、新型コロナウイルス感染拡大前の水準に戻るとみている。

ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１６人のコンセンサス予想では、連結営業利益予想の平均値は２５０４億円となっている。

２１年３月期の連結営業利益は前年比３３．３％減の１６７３億円、純利益は同３０．９％減の１０６２億円だった。

決算の詳細は以下の通り。

＊通期の連結売上高予想は前期比１２．８％増の２兆４６９０億円

＊通期の純利益予想は同３７．４％増の１４６０億円。

＊建設機械・車両部門の需要はアジア、北米、中南米中心に回復、新型コロナ前の水準へ

＊年間配当は１株６２円を予定（前期は５５円）

＊想定為替レートは１ドル１０５円、１ユーロ１２４円、１人民元１６円

＊内容を追加しました。

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ロイター通信ニュース