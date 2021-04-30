コマツ、今期営業益は34.5％増 建設機械はコロナ前水準へ
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［東京 ３０日 ロイター］ - コマツは３０日、２０２２年３月期の連結営業利益予想（米国会計基準）が前年比３４．５％増の２２５０億円になると発表した。主力の建設機械・車両部門の需要が引き続き回復し、新型コロナウイルス感染拡大前の水準に戻るとみている。
ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１６人のコンセンサス予想では、連結営業利益予想の平均値は２５０４億円となっている。
２１年３月期の連結営業利益は前年比３３．３％減の１６７３億円、純利益は同３０．９％減の１０６２億円だった。
決算の詳細は以下の通り。
＊通期の連結売上高予想は前期比１２．８％増の２兆４６９０億円
＊通期の純利益予想は同３７．４％増の１４６０億円。
＊建設機械・車両部門の需要はアジア、北米、中南米中心に回復、新型コロナ前の水準へ
＊年間配当は１株６２円を予定（前期は５５円）
＊想定為替レートは１ドル１０５円、１ユーロ１２４円、１人民元１６円
＊内容を追加しました。
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