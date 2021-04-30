東京マーケット・サマリー

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 108.87/89 1.2099/03 131.76/80

NY午後5時 108.91/94 1.2118/22 131.99/03

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点とほぼ同水準の１０８円後半。米国の第１・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）が予想を上回る高い伸びとなったことや、米長期金利の上昇を受け、ドルは朝方一時１０９円台に乗せたが、クロス円での円高進行や実需の売りで１０８円後半まで反落した。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 28812.63 -241.34 28996.66 28760.27─29046.49

ＴＯＰＩＸ 1898.24 -10.82 1910.03 1897.09─1913.69

東証出来高(万株) 135010 東証売買代金(億円) 31104.7

東京株式市場で日経平均は反落した。大型連休前で模様眺めとなる中、ポジション調整の動きが活発化。ただ、一方では好決算銘柄を中心に押し目を買う動きもみられ、東証１部の売買代金は３兆円を超すなど商いが膨らんだ。

東証１部の騰落数は、値上がり９２８銘柄に対し、値下がりが１１４６銘柄、変わらずが１１７銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.017％

ユーロ円金先（21年9月限） 100.070 (変わらず)

安値─高値 100.065─100.075

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０１７％になった。前営業日（マイナス０．０１４％）を下回った。「月末や大型連休前で手控える動きが出たことから、レートが低下した」（国内金融機関）。ユーロ円３カ月金利先物は小幅安。

＜円債市場＞

国債先物・21年6月限 151.34 (+0.02)

安値─高値 151.32─151.39

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.090％ (変わらず)

安値─高値 0.090─0.090％

国債先物中心限月６月限は前営業日比２銭高の１５１円３４銭となり、小反発して引けた。新規材料に乏しい中、終日プラス圏で推移した。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比変わらずの０．０９０％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.02─-0.08

3年物 0.02─-0.07

4年物 0.03─-0.06

5年物 0.05─-0.04

7年物 0.09─-0.00

10年物 0.18─0.08

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