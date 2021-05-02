韓国輸出、4月は41.1％増で10年ぶりの高い伸び

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［ソウル １日 ロイター］ - 韓国の通商産業資源省が１日発表した４月の輸出は、半導体、自動車、石油化学製品の伸びに支えられ２０１１年１月以来の高い伸びとなった。

輸出は前年比４１．４％増で６カ月連続のプラス。エコノミスト予想予想は４４％増だった。３月は１６．５％増だった。前年４月が世界金融危機以来の落ち込みだったことも大幅増の要因。

半導体は前年比プラス３０．２％増で１０カ月連続増加。自動車は７３．４％増、石油化学製品は８２．６％増だった。

輸出先では中国向けが３１．７％増となったほか、米国や欧州連合向けも大幅増、主要６カ国向けもプラスとなった。

輸入は３３．９％増でエコノミスト予想の３１．２％を上回った。

貿易黒字は３億９０００万ドル、前月は４１億３０００万ドルだった。

通商産業省は「内需と堅調な輸出が企業の生産と投資を押し上げており、今月の輸出入は３０％以上の伸びとなった」と指摘した。

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