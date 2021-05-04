サウジアラムコ、石油価格堅調で第1四半期30％増益　配当維持

Newsfrom Japan





［ドバイ ４日 ロイター］ - サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコが４日発表した第１・四半期決算は、堅調な石油価格に支えられ３０％増益となった。

アナリスト予想を上回り、アラムコは配当を維持を表明した。

ナサール最高経営責任者（ＣＥＯ）は、「今年のエネルギー需要に好ましい兆候がみられる」と述べ、先行きに楽観的見方を示した。

その上で「逆風は残っているが、世界的な景気回復に伴う需要拡大を満たす用意がある」と述べた。

第１・四半期の純利益は２１７億ドル、前年同期は１６７億ドル。アナリスト５人の予想中央値は１９４億８０００万ドルだった。

利益の主因は堅調な石油市場で、生産減は精油・化学製品の利益率上昇で一部相殺した。

第１・四半期の配当は１８８億ドルで、年間配当７５０億ドルに沿った水準。

炭化水素生産は石油換算で日量平均１１５０万バレルで、このうち８６０万バレルが原油。

今年の設備投資は３５０億ドル程度との見通しを示した。当初予測は４００億ー４５０億ドルだった。

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html