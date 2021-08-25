東京マーケット・サマリー（25日）

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 109.73/75 1.1735/39 128.80/84

NY午後5時 109.62/65 1.1753/57 128.93/97

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてややドル高／円安の１０９円後半。ドルは国内勢の買いや、２７日のジャクソンホール会議を控えたポジション調整の動きに支えられ、米長期金利が低下したにもかかわらず底堅さを保った。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 27724.80 -7.30 27768.13 27684.05─27897.72

ＴＯＰＩＸ 1935.66 +1.46 1937.92 1933.80─1946.92

東証出来高(万株) 91254.00 東証売買代金(億円) 21187.92

東京株式市場で日経平均は３日ぶりに小反落した。朝方には上昇していたものの、今週米国で開かれる年次経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）を控える中、様子見ムードが強まり徐々に値を消す展開となった。当初は景気敏感株を物色する流れが見られたが、後場は前日終値（２万７７３２円１０銭）近辺での一進一退の値動きに終始した。

東証１部の騰落数は、値上がり１０１０銘柄に対し、値下がりが１０６１銘柄、変わらずが１１９銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.037

ユーロ円金先（21年12月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０３７％になった。前営業日（マイナス０．０３７％）から横ばい。「地銀を中心に資金調達の動きが引き続きみられ、レートはほぼ横ばいで推移した」（国内金融機関）。ユーロ円３カ月金利先物は動意薄。

＜円債市場＞

国債先物・21年9月限 152.23 (-0.03)

安値─高値 152.20─152.26

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.015％ (変わらず)

安値─高値 0.020─0.020％

国債先物中心限月９月限は前営業日比３銭安の１５２円２３銭となり、続落して引けた。前日の米金利の上昇を反映して、弱含みで推移した。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比変わらずの０．０１５％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.03─-0.07

3年物 0.02─-0.07

4年物 0.02─-0.07

5年物 0.02─-0.07

7年物 0.04─-0.05

10年物 0.09─-0.00

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