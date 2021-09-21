ダイハツ、10月は国内5工場で一時生産停止 部品不足で
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［東京 ２１日 ロイター］ - ダイハツは２１日、東南アジアでの新型コロナウイルス感染拡大に伴う部品供給不足により、１０月は５つの国内完成車工場の稼働を一時停止すると明らかにした。
対象となる工場と期間は以下の通り。
・滋賀（竜王）第２工場、１０月１日─１３日
・本社（池田）工場、１１日─１５日
・京都（大山崎）工場、１日、８日、１５日
・ダイハツ九州 大分（中津）第１工場、１日、８日、１５日
・ダイハツ九州 大分（中津）第２工場、１０月１日
ダイハツは部品供給不足を受けて８月以降、減産を徐々に拡大。９月１４日の追加減産発表時点で、減産規模は計５万台となっていた。
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