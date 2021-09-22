原油先物は約1％上昇、米在庫が予想以上に減少

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［メルボルン ２２日 ロイター］ - ２２日の原油先物は約１％上昇。オーバーナイトの上げを引き継いでいる。業界データで先週の米原油在庫が２つのハリケーンを受け予想以上に減少したことが判明し、需要が改善する中でタイトな供給状況が意識された。

０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）時点で、米ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）先物は０．７５ドル（１．１％）高の１バレル＝７１．２４ドルと続伸。

北海ブレント原油先物は０．６８ドル（０．９％）高の１バレル＝７５．０４ドル。こちらも続伸。

市場筋によると、米石油協会（ＡＰＩ）の２１日付データでは１７日までの週に米原油在庫は６１０万バレル減。減少幅はロイターがまとめたアナリスト１０人の予想平均２４０万バレルを大幅に上回った。

市場は米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が２２日に公表する在庫データも注目している。

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