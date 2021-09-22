東京マーケット・サマリー（22日）

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 109.43/45 1.1727/31 128.35/39

NY午後5時 109.21/24 1.1723/27 128.06/10

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてややドル高／円安の１０９円前半。日本や中国株の下落でリスク回避ムードが広がる中、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えた短期筋のポジション調整とみられるドル買いを受け、ドルはじり高となった。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 29639.40 -200.31 29744.73 29573.88─29868.10

ＴＯＰＩＸ 2043.55 -21.00 2057.78 2043.55─2061.00

東証出来高(万株) 120359.00 東証売買代金(億円) 28901.03

東京株式市場で日経平均は続落した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表や東京市場での休場を控え、模様眺めムードが強まった。中国不動産開発大手、中国恒大集団の資金繰りを巡る警戒感も相場の重しとなり、関連する銘柄は総じて軟調な展開となった。

東証１部の騰落数は、値上がり２８７銘柄に対し、値下がりが１８４７銘柄、変わらずが５３銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.021

ユーロ円金先（22年3月限） 100.075 (変わらず)

安値─高値 100.075─100.075

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０２１％になった。前営業日（マイナス０．０２２％）をやや上回った。「地銀の資金調達ニーズが強い一方、大手行の動きは鈍かった」（国内金融機関）。ユーロ円３カ月金利先物は小動き。

＜円債市場＞

国債先物・21年12月限 151.86 (+0.03)

安値─高値 151.81─151.89

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.030％ (-0.005)

安値─高値 0.035─0.035％

国債先物中心限月１２月限は前営業日比３銭高の１５１円８６銭となり、小幅続伸して引けた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて様子見ムードが広がり、小動きにとどまった。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比０．５ｂｐ低下の０．０３０％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.05─-0.05

3年物 0.05─-0.04

4年物 0.05─-0.04

5年物 0.05─-0.04

7年物 0.07─-0.02

10年物 0.13─0.03

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