ソフトバンクＧ出資の印オヨ、来週ＩＰＯ申請＝関係筋

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ソフトバンクグループが出資するインドのホテル予約サービス新興企業オヨ・ホテルズ・アンド・ルームズは来週、新規株式公開（ＩＰＯ）を申請し、約１０億ドルを調達する見通しだ。関係筋が２３日、ロイターに明らかにした。写真はオヨのロゴ。ニューデリーで２０１９年４月撮影（２０２１年　ロイター/Adnan Abidi）
ソフトバンクグループが出資するインドのホテル予約サービス新興企業オヨ・ホテルズ・アンド・ルームズは来週、新規株式公開（ＩＰＯ）を申請し、約１０億ドルを調達する見通しだ。関係筋が２３日、ロイターに明らかにした。写真はオヨのロゴ。ニューデリーで２０１９年４月撮影（２０２１年　ロイター/Adnan Abidi）

［ベンガルール　２３日　ロイター］ - ソフトバンクグループが出資するインドのホテル予約サービス新興企業オヨ・ホテルズ・アンド・ルームズは来週、新規株式公開（ＩＰＯ）を申請し、約１０億ドルを調達する見通しだ。関係筋が２３日、ロイターに明らかにした。

インドの金融都市ムンバイの市場への上場を目指しており、仮条件に基づくＩＰＯの規模は１０億─１２億ドルという。また、ＩＰＯは新株の発行と既存株主による売り出しで構成される。

オヨは現時点でコメント要請に応じていない。

オヨはソフトバンクＧが４６％出資。新型コロナウイルスの感染拡大で、レイオフやコスト削減、損失計上を余儀なくされている。

米マイクロソフトは８月、オヨに５００万ドルを投資した。

関係筋によると、ＩＰＯではコタク・マヒンドラ・キャピタル、ＪＰモルガン、シティがアドバイザーを務める。

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ロイター通信ニュース