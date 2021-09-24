東京マーケット・サマリー（24日）

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 110.46/48 1.1736/40 129.65/69

NY午後5時 110.30/33 1.1736/40 129.49/53

午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１１０円半ば。株高や米長期金利上昇に支えられ、ドルは緩やかに買い進まれた。英ポンドなど欧州通貨がドルに対して堅調なため、上昇ピッチは限定的だった。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均.N225 30248.81 +609.41 30141.61 30110.30─30276.38

ＴＯＰＩＸ.TOPX 2090.75 +47.20 2076.39 2075.07─2091.50

東証出来高(万株) 142537.00 東証売買代金(億円) 35578.99

東京株式市場で日経平均は急反発となった。中国恒大集団の債務問題を巡る懸念がひとまず後退したほか、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過したことで幅広く物色され、３万円を回復した。米国株の大幅高が追い風になった。東証３３業種の全業種が上昇し、東証１部の値上がり銘柄は全体の９６％を占めた。

東証１部の騰落数は、値上がりが２１０４。値下がりは６８、変わらずは１６だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.022％

ユーロ円金先（22年3月限） 100.080 (+0.005)

安値─高値 100.080─100.080

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０２２％になった。「地銀を中心に資金調達意欲が強かった」（国内金融機関）。ユーロ円３カ月金利先物はまちまち。

＜円債市場＞

国債先物・21年12月限 151.62 (-0.24)

安値─高値 151.56─151.71

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.050％ (+0.020)

安値─高値 0.050─0.045％

国債先物中心限月１２月限は前営業日比２４銭安の１５１円６２銭となり、急反落して引けた。前日の米金利上昇や長期・超長期債対象の日銀オペ結果がやや弱めとなったことを受けて、軟調に推移した。新発１０年国債利回り（長期金利）は前日比２．０ｂｐ上昇の０．０５０％と、６月３０日以来の水準まで上昇した。

＜スワップ市場＞ 17時15分現在の気配

2年物 0.05─-0.04

3年物 0.05─-0.04

4年物 0.06─-0.03

5年物 0.06─-0.03

7年物 0.09─-0.00

10年物 0.15─0.05

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