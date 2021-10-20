貿易収支、9月は予想以上の赤字幅に　自動車輸出が4割減

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［東京 ２０日 ロイター］ - 財務省が２０日に発表した９月貿易統計速報は、貿易収支が６２２８億円の赤字だった。ロイターの予測中央値は５１９２億円の赤字で、予想以上の赤字幅となった。供給制約の影響で自動車輸出が前年比４０．３％減と大幅に減少した。

貿易収支の赤字は２カ月連続。輸出は前年同月比１３．０％増の６兆８４１２億円だった。鉄鋼や鉱物性燃料、半導体電子部品の輸出が増えた一方、自動車輸出が減少した。地域別では米国向けが７カ月ぶりに減少した。

輸入は前年比３８．６％増の７兆４６４０億円となった。財務省によると、原粗油や医薬品、石炭の輸入が増えた。原粗油は前年比９０．６％増だった。

２０２１年度上半期（４―９月）の貿易収支は３８９８億円の赤字で、２期ぶりの赤字となった。輸出は４１兆４６４８億円、輸入は４１兆８５４６億円だった。

＊財務省の発表資料は以下のＵＲＬをクリックしてご覧ください。

http://www.customs.go.jp/toukei/latest/index.htm

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