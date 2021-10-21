企業の資金需要ＤＩは－3、需要の動きに落ち着き＝日銀

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［東京 ２１日 ロイター］ - 日銀が２１日発表した「主要銀行貸出動向アンケート調査」（四半期ごと公表）の１０月調査では、企業向けの資金需要が「増加」したとの回答から「減少」を指し引いた指数（ＤＩ）がマイナス３となった。前回７月はマイナス１１。新型コロナウイルスの感染拡大に伴って全国の幅広い地域で緊急事態宣言が発令されていたが、総じて資金需要の動きは落ち着いていた。

調査の回答期間は９月９日から１０月１２日で、５０の銀行、信用金庫が対象。

企業の規模別では、大企業向けの資金需要判断ＤＩが前回のマイナス１１からマイナス１に、中小企業向けがマイナス１２からマイナス３にそれぞれマイナス幅を縮小した。

中小企業では、製造業のＤＩがマイナス１２からマイナス７に、非製造業のＤＩがマイナス１１からマイナス４にそれぞれマイナス幅を縮小。中小企業・非製造業の内訳では、飲食・宿泊を含む「その他非製造業」がマイナス１０からマイナス６に変化した。

個人向けの資金需要は前回のプラス４からプラス５へ小幅にプラス幅を拡大した。住宅ローンはプラス６からプラス１０に拡大。消費者ローンはプラス４からゼロに変化した。

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