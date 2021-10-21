東京マーケット・サマリー（21日）

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 114.11/13 1.1640/44 132.84/88

NY午後5時 114.26/29 1.1649/53 133.20/24

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてややドル安／円高の１１４円前半。日経平均が後場に下げ幅を拡大したことを受けドルは一時１１４円を割り込んだが、その後持ち直した。市場では、ドルの下落局面では押し目買い意欲も強いとの声が聞かれた。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 28708.58 -546.97 29152.74 28688.78─29220.82

ＴＯＰＩＸ 2000.81 -26.86 2022.97 2000.67─2025.90

東証出来高(万株) 104191 東証売買代金(億円) 24488.97

東京株式市場で日経平均は反落した。中国恒大集団の債務問題の深刻化懸念や原油価格上昇に伴うインフレ圧力の警戒などの環境面、日本郵政の株式売却に絡んだ思惑など需給面に不透明感が強く、後半にかけて下げ足を速める展開となった。

東証１部の騰落数は、値上がり３２３銘柄に対し、値下がりが１７８６銘柄、変わらずが７５銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.031

ユーロ円金先（22年3月限） 100.065 (変わらず)

安値─高値 100.065─100.065

3カ月物ＴＢ -0.113 (+0.002)

安値─高値 -0.113─-0.113

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０３１％になった。前営業日（マイナス０．０３６％）を上回った。「一部の地銀がやや高めのレートで調達してきた」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は閑散。

＜円債市場＞

国債先物・21年12月限 151.37 (+0.05)

安値─高値 151.30─151.38

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.085％ (-0.005)

安値─高値 0.090─0.085％

国債先物中心限月１２月限は前営業日比５銭高の１５１円３７銭と反発して取引を終えた。日本株が大幅安となり、ドル／円も下落したが、円債市場は様子見気分が強く小動きの展開となった。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比０．５ｂｐ低下の０．０８５％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.06─-0.03

3年物 0.07─-0.02

4年物 0.08─-0.01

5年物 0.10─0.00

7年物 0.13─0.03

10年物 0.19─0.09

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