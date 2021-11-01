ＴＤＫが上方修正、自動車やノートＰＣ向けの需要堅調

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［東京 １日 ロイター］ - ＴＤＫは１日、２０２２年３月期の連結営業利益見通しを従来予想から７０億円引き上げ、前年比４０．８％増の１５７０億円に上方修正した。自動車向けやノートパソコン、タブレット端末向けに、セラミックコンデンサーなど電子部品の需要が堅調なため。

ＩＢＥＳがまとめたアナリスト２１人の予測平均値１５１６億円を上回った。

連結売上高の見通しは１兆６０００億円から同２１．７％増の１兆８０００億円に、純利益は１０００億円から同３８．６％増の１１００億円に上方修正した。

９月末の中間配当は前回予想から５円引き上げ、１株１００円とした。期末配当予想も４円増の１株３６円とした（１０月１日に１対３の株式分割を実施）。

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