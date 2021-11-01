京セラが上方修正、5Ｇ向けなど部品需要続く

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［東京 １日 ロイター］ - 京セラは１日、２０２２年３月期の連結営業利益見通しを従来予想から２９０億円引き上げ、前年比２倍超の１４６０億円に上方修正した。部材不足の影響が懸念されるものの、５Ｇや半導体関連市場向けに引き続き強い部品需要を見込む。

ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１８人の予測平均値１３０９億円を上回った。

連結売上高の見通しは１兆７３００億円から同１４．６％増の１兆７５００億円に、純利益は１１３０億円から同５４．１％増の１３９０億円に上方修正した。

９月末の中間配当は１株９０円、期末の配当予想も９０円とした。中間配当は前年同期から３０円、期末配当は１０円の増配となる。

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