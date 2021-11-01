東京マーケット・サマリー

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 114.40/42 1.1562/66 132.29/33

NY午後5時 114.00/03 1.1561/65 131.78/82

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル高／円安の１１４円前半。衆院選で自民党が単独過半数を獲得したことで政治的な不透明感が後退し、市場にはリスクオンムードが広がった。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 29647.08 +754.39 29330.68 29267.63─29666.83

ＴＯＰＩＸ 2044.72 +43.54 2027.27 2022.50─2044.81

東証出来高(万株) 128590 東証売買代金(億円) 32825.08

東京株式市場で日経平均は大幅続伸した。衆院選で自民党が議席を減らしながらも絶対安定多数を確保し、今後の政権運営が安定的に行われるとの期待が高まったことからほぼ全面高商状となった。日経平均は１０月２０日に付けた戻り高値２万９４８９円１１銭を上回ったこととで上昇指向を一段と強め、この日の高値圏で取引を終えた。

東証１部の騰落数は、値上がり１９０１銘柄に対し、値下がりが２４３銘柄、変わらずが４０銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.029

ユーロ円金先（22年3月限） 100.050 (-0.015)

安値─高値 100.050─100.060

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０２９％になった。前営業日（マイナス０．０２７％）をやや下回った。「一部の地銀の調達が弱くなっている」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は弱含み。

＜円債市場＞

国債先物・21年12月限 151.48 (+0.16)

安値─高値 151.19─151.48

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.090％ (-0.005)

安値─高値 0.105─0.090％

国債先物中心限月１２月限は前営業日比１６銭高の１５１円４８銭と反発して取引を終えた。米英の中銀イベントを控え売りが先行したが、午後中盤から買い戻しが優勢になった。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比０．５ｂｐ低下の０．０９０％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.07─-0.02

3年物 0.08─-0.01

4年物 0.09─-0.00

5年物 0.10─0.00

7年物 0.12─0.02

10年物 0.18─0.08

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