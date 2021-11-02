東京マーケット・サマリー

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後5時現在 113.65/67 1.1607/11 131.92/96

NY午後5時 113.98/01 1.1606/10 132.29/33

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル安／円高の１１３円後半。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、持ち高調整のドル売り／円買いが進んだ。ただ「あくまでイベント前の一時的な調整」（国内金融機関）との見方が多く、ドル売り基調が継続する可能性は低いとみられている。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 29520.90 -126.18 29462.40 29,457.18─29,599.57

ＴＯＰＩＸ 2031.67 -13.05 2036.20 2,028.27─2,041.79

東証出来高(万株) 118356.00 東証売買代金(億円) 27777.95

東京株式市場で日経平均は、反落した。前日の米国株は上昇したが、日本株は前日の大幅上昇の反動で利益確定売りが先行。明日の祝日や米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の開催を前に、全般的に模様眺めとなった。

東証１部の騰落数は、値上がり５３８銘柄に対し、値下がりが１５８５銘柄、変わらずが６０銘柄だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.031

ユーロ円金先（22年3月限） 100.045 (-0.005)

安値─高値 100.045─100.045

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０３１％になった。前営業日（マイナス０．０２９％）からやや低下した。「一部の地銀の調達ニーズに落ち着き感が出ている」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は弱含み。

＜円債市場＞

国債先物・21年12月限 151.56 (+0.08)

安値─高値 151.41─151.58

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.080％ (-0.010)

安値─高値 0.090─0.080％

国債先物中心限月１２月限は前営業日比８銭高の１５１円５６銭と続伸して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比１ｂｐ低下の０．０８０％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.06─-0.03

3年物 0.08─-0.01

4年物 0.08─-0.01

5年物 0.09─-0.00

7年物 0.12─0.02

10年物 0.17─0.07

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