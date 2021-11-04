原油先物下落、イラン核協議再開へ ＷＴＩ80ドル割れ
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［シンガポール ４日 ロイター］ - アジア時間４日の原油先物相場は下落。米ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）先物は１バレル＝８０ドルを割り込んだ。
核合意再建協議でイラン交渉団のトップを務めるアリ・バゲリ・カーニ氏が３日、再建協議が今月２９日に再開されると発表したことが背景。米国の制裁解除でイラン産原油の供給が増える可能性がある。
０１０６ＧＭＴ（日本時間午前１０時０６分）現在、ＷＴＩ先物は０．９２ドル（１．１％）安の７９．９４ドル。北海ブレント先物は０．８０ドル（１％）安の８１．１９ドル。
前日は米原油在庫が予想以上に増加したことを受けて、８月初旬以来の大幅な下げを記録していた。
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスは４日に会合を開く。追加増産を求める声が出ているが、月間の増産ペースを計画通りに据え置くと予想されている。
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